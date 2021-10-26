Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Pablo Escobar'ın 1980'li yıllarda kaçak yollarla Kolombiya'ya getirdiği 4 su aygırının yavruları hakkında ABD mahkemesinden eşi benzeri görülmemiş bir karar çıktı.

Su aygırlarının yavruları 'yasal haklara sahip tüzel kişiler' olarak kabul edildi.

KONTROLSÜZ ŞEKİLDE ÇOĞALDILAR

Escobar 1993'te polis ile çatışmada öldükten sonra bir süre boyunca mülkte kimsenin müdahalesi olmadan kalan hayvanlar sonraki yıllarda ülkenin ana su yollarından biri olan Magdalena Nehri'ne taşındılar ve bazı ekolojistlerin sürdürülemez olduğunu düşündükleri bir hızla çoğaldılar. Son sekiz yılda sayıları 35'ten 80'e çıktı.

"TEK ÇÖZÜM ÖLDÜRMEK"

Kolombiya hükümeti konuya dair ne yapacağını bilemez hala geldi. Ülkedeki bazı bilim insanları su aygırlarının bölgenin biyolojik çeşitliliği için bir tehdit oluşturduğöne sürerken bazıları ise hayvanların öldürülmesinin tek çözüm olduğunu iddia etti.

SU AYGIRLARI YASAL OLARAK TÜZEL KİŞİLİK

ABD merkezli Hayvan Yasal Savunma Fonu (ALDF), 100'e yakın hayvanı öldürem planları yapan Kolombiya hükümetine dava açtı. Dava devam ederken, bölgesel bir çevre kurumu hayvanlardan bazılarına doğum kontrol ilacı vermeye başladı. Ohio Güney Böleg Mahkemesi su aygırlarını tüzel kişi olarak tanındığını açıkladı.

ALDF hayvanlara kişilik statüsü vermek için uzun süredir devam eden çabaların ardından ABD mahkemesinin kararını heyecanla karşılarken. Kolombiya hükümetinin kararı tanıyıp tanımayacağı merak konusu oldu.