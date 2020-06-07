Dünya ABD'de uçak düştü: Aynı aileden 5 kişi can verdi

ABD'de uçak düştü: Aynı aileden 5 kişi can verdi

Dünya

ABD'de uçak düştü: Aynı aileden 5 kişi can verdi

ABD'nin Georgia eyaletinde cenaze törenine giden küçük bir uçak düştü. Kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve üç çocuğu yaşamını yitirdi.

07 Haziran 2020, Pazar 09:25 Son Güncelleme:
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü

Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve üç çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haberde, ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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