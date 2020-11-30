Dünya ABD'de zenginler, yerlerine corona test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor

ABD'de zenginler, yerlerine corona test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor

Dünya

ABD'de zenginler, yerlerine corona test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor

Amerika'nın New York kentinde corona virüs test sırasında uzun saatler beklemek istemeyen zenginler, saati 80 dolara kendileri için sıra bekleyecek kişiler tutmaya başladı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları 14 milyona yaklaşırken, ölü sayısı 273 bini geçti. Amerika'da uzmanlar, günlük 150 bin civarında olan vaka sayısının, Şükran Günü'nden sonra daha da artmasından endişe ediyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yeni bir iş kolu ortaya çıktı 

Kovid-19 salgınının en çok vurduğu ülkede, yeni iş kolu ortaya çıktı. New York Post'ta (NYP) yer alan habere göre; New York'ta Kovid-19 test sırasında uzun saatler beklemek istemeyen ve maddi durumu yerinde olanlar, kendilerini için bekleyecek kişiler tutmaya başladı.

New Yorklu zenginler, günlük işlerin olduğu TaskRabbit uygulaması üzerinden saati 80 dolara sırada bekleyecek insanlar buluyor. Hatta bu kişiler günde 2 ila 3 kişinin yerine bekliyor ve kazançlarını artırıyor.

NYP'ye konuşan Lucy adında 27 yaşındaki bir kadın, "Tatlı bir adam beni Greenpoint'te sırada beklemem için tuttu. Bunun aptalca olduğunu biliyordum. Biraz sersemlemiştim, çünkü kuyruk kısa görünüyordu. 'Burada bir saat falan kalırım' diye düşündüm ama tam 3 saat sürdü" dedi.

Lucy, 3 saatin sonunda 240 dolar aldığını belirtti.

Kazan-kazan durumu 

Böylelikle zenginler virüs kapma riskini azaltıyor, maddi durumu iyi olmayanlar ise bundan para kazanıyor.

İlgili Haberler
Tarlada çalışan 110 çiftçi öldürüldü



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İyimser gazete
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tarlada çalışan 110 çiftçi öldürüldü