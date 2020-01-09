Onur Binay/posta.com.tr

eMarketer tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre ABD'deki Instagram kullanıcı büyümesi 2020'de % 4,5 olacak, 2021'de % 4,1 yerine % 3,2, 2022 için yüzde 2,2 ve 2023 için yüzde 1,8’lik büyüme tahmin ediliyor.

Instagram'ın genel yavaş büyümesine katkıda bulunmak, daha yaşlı yaş gruplarının platforma beklenildiği kadar çabuk katılmaması.

Yaşlı kullanıcılar bu kadar hızlı platforma katılamayacak olsa da, 25 ila 34 yaş arasındaki ABD kullanıcılarında % 11,4 ile beklenenden daha büyük kazanımlar oldu. Ancak bu, artan bir rekabet olarak, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişebilir. Snapchat ve TikTok’un yükselişi, Instagram’ın büyümesini engelleyebilir.

Analistler, “Instagram gerçekten iyi gidiyor. ABD'nin Facebook'un arkasındaki internete en çok nüfuz eden ikinci sosyal medya platformu ve rekabetin artan baskısına rağmen, geri kalanından iyi bir boşluk bırakarak ikinci sıradaki konumunu korumasını bekliyoruz.” Dedi.

Buna ek olarak, Instagram'ın reklam gelirleri yüksek çift haneli oranlarda artmaya devam ediyor. Sosyal medya platformunun 2019'da 9.45 milyar dolarlık reklam geliri elde etmesini ve bunu 2020'de % 46.6 ile 13.86 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Uygulamanın "Keşfet" sekmesi gibi yeni sunulan reklamlar, reklamverenler için daha fazla envanter açıyor. Alışveriş yapılabilen reklamlar şu anda platformda beta sürümünde, ancak bunların gelecekteki büyümede önemli bir rol oynaması bekleniyor.



