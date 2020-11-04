ABD'de yakın tarihin en "kritik" seçimleri olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz belli olmadı. ABD halkı dün, ülkeyi 4 yıl yönetecek başkanı seçmek üzere sandık başına gitti. Ülkedeki seçim sonuçları merakla beklenirken kritik eyaletlerde süren oy sayım işlemleri nedeniyle kazanan henüz netleşmedi. Kritik önemdeki Wisconsin ve Michigan eyaletini Joe Biden kazandı. Şu ana kadar adaylardan Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delege kazandı. ABD'de başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Henüz netleşmeyen sonuçlar var

Şu ana kadar sonuç açıklanan eyaletlerde Biden 238 delege sayısına ulaşırken Trump 213 delegeyi hanesine yazdırdı. Toplam delege sayısı 87 olan Alaska, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'da ise henüz sonuçlar netleşmedi.

Özellikle bu eyaletlerde açılan sandıklardaki oy oranına bakıldığında adayların yarışı başa baş götürdüğüne işaret eden analistler, seçimin kaderini bu eyaletlerin belirleyeceğini vurguluyor.

20 delegeye sahip Pennsylvania'da toplam oyların yüzde 80'i sayıldı. Eyalette yarışı yüzde 53,6 ile Trump önde götürürken Biden'ın oy oranı yüzde 45,1 olarak görünüyor. Michigan'da 16 delege için süren yarışta toplam oyların yüzde 92'si sayılırken Biden yarışı yüzde 49,5 ile, yüzde 48,8 oy oranına sahip Trump'ın önünde yer alıyor.

16 delegeli başka bir eyalet olan Georgia'da ise toplam oyların yüzde 92'si sayıldı. Bu eyalette, Trump yüzde 50,5 oy oranı ile yüzde 48,3 oy oranındaki Biden'ı geride bırakıyor.

Yarışın 15 delege için sürdüğü Kuzey Carolina'da ise toplam oyların yüzde 95'i sayıldı. Trump şu anda yüzde 50,1 ile oyların yüzde 48,7'sini alan Biden'ın önünde görünüyor.

Toplam oyların yüzde 86'sının sayıldığı 6 delegeli Nevada'da ise Biden'ın yüzde 49,3 ile, yüzde 48,8 oy oranına sahip Trump'ı geride bıraktığı görülüyor. Öte yandan 3 delegesi bulunan ve oyların yüzde 36'sının sayıldığı Alaska'da, Trump'ın oyların yüzde 61,4'ünü, Biden'ın ise yüzde 34,7'sini aldığı görünüyor. Yarışın başa baş gittiği birçok eyalette sonuçların mahkemeye gitme ihtimali de konuşulmaya başlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kampanya Menajeri Bill Stepien, bu sabah yaptığı açıklamada, Wisconsin'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacaklarını ve bazı eyaletlerde de sonuçları mahkemeye taşıyabileceklerini belirtti.

Wisconsin eyaletini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı. Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Michigan'dan 16 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Biden'ın 264, Trump'ın 213 delegesi oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Trump, Michigan'da önde olduklarını iddia emişti

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden olan Michigan'da önde oldukları açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.

Öte yandan Twitter, Trump'ın bu açıklamasına hem "Bu tweet paylaşıldığında resmi kaynaklar sonuçlar onaylamadı." hem de "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketleri ekledi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından bazı eyaletlerde sonuçların netleşmemesi nedeniyle, yarışın kazananı hala bilinmiyor.

AA







