Dünya ABD'den açıklama: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz

ABD'den açıklama: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz

Dünya

ABD'den açıklama: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini söyledi.

03 Mart 2020, Salı 17:24 Son Güncelleme:
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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'nin İdlib kentinde insani yardımın yanı sıra, Türlkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini belirtti. Jeffrey, "Türkiye bir NATO müttefiki, ordunun büyük kısmı Amerikan ekipmanı kullanıyor. Ekipmanın hazır ve kullanılabilir olduğundan emin olacağız" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin hava savunma sistemi talebinin incelendiğini açıkladı.

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