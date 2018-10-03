ABD Dışişleri Bakanı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili aldığı tedbir kararının ardından ABD ile İran arasındaki dostluk anlaşmasını sonlandıracaklarını belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak tedbir kararı almasına ABD'den ilk tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran ABD Dostluk Anlaşması'nı sonlandıracaklarını duyurdu. Pompeo ayrıca İran'ın Irak'ta ABD için bir tehdit olduğunu söyledi.

'İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK TİCARET ANLAŞMASI

Şah Rıza Pehlevi döneminde imzalanan 1955 Dostluk Anlaşması, 1975’te dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile İran Ekonomi Bakanı Huşeng Ensari tarafından imzalanan 50 milyar dolarlık bir ticaret anlaşmasıdır. Bu anlaşma bugün ‘İnsanlık tarihinin en büyük ticaret anlaşması’ olarak anılıyor.



