Dünya ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

Dünya

ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada, 'NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız' dedi. Pompeo ayrıca, Jeffrey’i İdlib'deki saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.

11 Şubat 2020, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

İdlib’de dün hayatını kaybeden askerin ailelerini başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rusya ve Esad rejiminin saldırıları son bulmalı. James Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. NATO müttefiki Türkiye’nin yanındayız.

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