ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

İdlib’de dün hayatını kaybeden askerin ailelerini başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rusya ve Esad rejiminin saldırıları son bulmalı. James Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. NATO müttefiki Türkiye’nin yanındayız.