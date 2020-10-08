Dünya ABD’den İran’ın 18 bankasına yaptırım

ABD’den İran’ın 18 bankasına yaptırım

Dünya

ABD’den İran’ın 18 bankasına yaptırım

ABD yönetimi, İran’ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

08 Ekim 2020, Perşembe 22:33 Son Güncelleme:
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran’ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını kaydetti. Mnuchin, "Yaptırım programlarımız, İran terörist faaliyetlere desteğini kesene ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

AA

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Oral Çalışlar
Adı,'Tam Demokrat'
Oral Çalışlar
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