CENTCOM'UN bir numarası, Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı General Frank McKenzie, Suriye'yi ziyaret etti. Ziyaretle, ABD’nin terör örgütü PKK’ya desteği bir kez daha gözler önüne serildi. ABD’li general YPG’nin sorumlularıyla görüştü, yolladıkları zırhlı Bradley araçlarıyla poz verdi. Peki ABD ne yapmak istiyor? Bu fotoğrafın anlamı ne? Bünyamin Aygün o fotoğrafın şifrelerini CNN TÜRK’e anlattı:

Amerika CENTCOM aracılığıyla buraya bu yığınağı neden yapıyor? Milyarlarca doları buluyor artı bu yetmiyormuş gibi özel komutanlığını göndererek burada PKK-PYD’nin silahlı gücünü eğitiyor. Bunu şunun için yapıyor. Bir İsrail’in arka bahçesini sağlama almaya çalışıyor. İki, Arap-İran ve Türkiye üçgeninde bir istikrarsızlaştırma çalışması bir istikrarsızlaştırma operasyonu yapıyor aslında. El Kaide lideri Amerika için ne ise PKK-PYD’li sözde liderleri aynı anlama geliyor. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Bir Türk özel kuvvetler komutanı ya da bir Rus özel kuvvetler komutanı gitse tam da Amerika’nın Meksika sınırında Meksika toprakları içinde El Kaide militanlarına eğitim verse 22 bin TIR silah yardımı yapsa 5 bin kargo uçağı ile oraya silah yığsa, tank verse top verse havan verse taarruz silahları verse taarruz tüfekleri verse ne anlama gelir? El Kaide lideri ile bir araya gelmek üstelik Meksika’da Amerikan sınırında ne anlama gelirse şu anda Amerikalı komutanın bizim sınırımızda Suriye’de YPG’lilerle yan yana poz vermeleri aynı şey.

ABD, Suriye'de terör örgütüne destek veriyor.. bölgede istikrarsızlık mı istiyor?

İrili ufaklı başka üsleri de var ama ana 7 üsleri var buralarda ne yapıyor? 1 hava kontrolü yapıyor 2 hava savunması sağlıyor, sadece Türkiye güçleri tarafından değil Esad güçleri tarafından ya da İran güçleri tarafından ya da Irak tarafından buraya yapılacak her türlü saldırının önünü almaya çalışıyor. Bir anlamda Amerika bir kartal bir şahin gibi PKK-PYD’ye kanatlarını açmış onu kanatları altında koruyor ve büyütüyor. Daha bundan 5-6 sene öncesine kadar adından söz edilmeyen PKK-PYD varlığı bölgede 130 binlik silahlı güce ulaştı. Burada eğitilen silahlı güçler dağda Türkiye’nin karşısına İran’ın karşısına gerekirse Irak’ın karşısına zaman zaman Esad’ın karşısına terörist olarak çıkıyor.

Ve son soru! Türkiye Irak'taki terör kamplarını temizlemeye çalışıyor. Terör örgütü elebaşlarını bir bir vuruyor. Suriye'deki terör koridorunu da yıktı. Peki bundan sonra Türkiye ne yapabilir?

Türkiye’nin Kuzey Irak hamlesi mükemmel bir hamle, Türkiye ne yaptı? Son derece dağlık olan engebeli olan operasyonların güç olduğu bölgeden teröristleri Suriye düzlüğüne sürdü. Buradan da Türkiye kararlılığını gösterip kesinlikle PKK-PYD’nin sözde liderlerini nokta atışı imhaya başlamalı, imha etmeli.