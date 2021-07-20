Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayınladığı bir rapor, Avrupa Birliği'nde yer alan her ülkenin finansal eşitsizlikler yüzünden bu çevreci girişimine ayak uyduramayacağını gösterdi. Avrupa Birliği'nde yer alan şarj istasyonlarının %70'inin sadece üç ülkede bulunması, daha küçük AB ülkelerinin henüz bu altyapı için hazır olmadığını gösterdi.

Paylaşılanlara göre Avrupa Birliği sınırları içerisinde yer alan şarj istasyonlarının %70'i, Hollanda (66.665), Fransa (45.751) ve Almanya'da (44.538) konumlandırılıyor. Kalan diğer 24 ülke ise toplam şarj istasyonlarının %30'unu kendi aralarında paylaşıyor.

Raporda kendi sınırları içerisinde en az şarj istasyonu barındıran ülkeler de yer alıyor. Bu ülkelerin arasında Kıbrıs (70) Malta (90), Litvanya (174), Bulgaristan (194) ve Yunanistan (225) bulunuyor.

Avrupa Komisyonu'nun 2035 yılında Yeşil Anlaşma kararını yürürlüğe koyabilmesi için, AB'de yer alan tüm ülkelerin benzer yapıda elektrikli otomobil altyapısına sahip olması gerekiyor.