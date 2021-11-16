AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının gelecek yıldan itibaren AB'ye giriş yapmak için 7 euroluk bir başvuru formu doldurmaları gerekecek.

KONTROL DIŞI KALMAYACAK

Schengen Bölgesi'nde geçerli olan ve herhangi bir vizeye ihtiyaç duymayanların tabi olduğu '90 gün kuralı' uyarınca 180 gün içinde 90 gün kalmalarına izin veriliyordu.

Ziyaretçiler hala AB içerisinde bu kadar zaman geçirme hakkına sahip olacağından, söz konusu kuralda köklü bir değişim görülmese de diğer yandan süreç artık tamamen kontrol dışı kalmayacak.

Kısa adı ETIAS olan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi, yeni uygulamanın amacını AB'de "güvenliği artırmak ve bloğa yönelik sağlık tehditlerini önlemeye yardımcı olmak" olarak tanımladı.

Avrupa Birliği'nde olmayıp vatandaşları vizeye ihtiyaç duymadan Schengen Bölgesine seyahat edebilen 60'tan fazla ülke bulunuyor.

YENİ UYGULAMA KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre; yeni güvenlik önlemi, bir AB ülkesinde kalıcı olarak yaşamayan veya bir AB ülkesinde kalmak için vizeye ihtiyacı olmayan kişileri etkiliyor.

Turistlerin, ikinci ev sahiplerinin, geçici işçilerin, aile üyeleri ya da arkadaşlarını ziyaret edenlerin 26 üyeli Schengen bölgesine girerken bu kurala uyması gerekecek.

Yeni ETIAS uygulaması, her ikisi de kısa süreli konaklamalar için kullanılan Avustralya ETA'sı (kısa süreli seyahat izni) ve ABD ESTA (seyahat onayı) vize muafiyetlerine benzetiliyor.

Afrika, Asya ve Güney Amerikalıların çoğunluğu dahil olmak üzere, Schengen vizesine ihtiyaç duyanlar için daha önceki kural aynı kalacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Avrupa Komisyonu, uygulamanın Avrupa'ya seyahat eden insanlar üzerinde 'çok az bir etkisinin' olacağını belirtiyor. Avrupa'ya vizesiz seyahat hakkına sahip ziyaretçilerin, gelmeden önce 7 euro tutarında (18 yaş altı ve 70 yaş üstü için ücretsiz) çevrimiçi bir başvuru formu doldurması gerekecek.

Biyometrik pasaport bilgilerinin ve seyahat detaylarının yanı sıra bazı güvenlik sorularını gerektirecek formu doldurmanın sadece birkaç dakika süreceği belirtiliyor. Ziyaretçilerin herhangi bir teknik sorunla karşılaşmamak için seyahatten en az 72 saat önce başvurmaları tavsiye ediliyor. Başvuru onaylandıktan sonra üç yıl geçerli olacak.