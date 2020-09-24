Türkiye ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye

ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Karaköy'de aracının içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

24 Eylül 2020, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı. Gazeteci ve beraberindekiler kalacakları Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerindeki otelin önüne dün saat 05.30'da geldi. Araçtan inecekleri sırada eşinin uyandırmaya çalıştığı Vltchek'in, gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerde, otelin koridorlarında gazeteci Andre Vltchek'in tekerlekli sandalye ile götürülmesi, araca bindirilmesi ve grubun otelden çıkarak VİP araca binmeleri görülüyor. 

DHA


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