ABD'li komutan YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı
Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı.
06 Eylül 2020, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.
Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins. terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi
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