Davos’ta düzenlenen ve dünyanın gözünün çevrildiği Dünya Ekonomik Forumu’nda, liderlerin görüşmelerinin yanı sıra ilginç etkinlikler de düzenlendi.

Hollywood ünlüleriyle çalışarak adını duyuran alternatif tıp uzmanı John Amaral da zirvede yer alan isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu ve dansçı Julianne Hough’la birlikte bir enerji terapisi sunumu yapan Amaral, sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Saklı enerjiyi açığa çıkardı

Amaral, belli noktalara dokunarak Hough’un vücudundaki saklı enerjiyi açığa çıkardığını ifade ederken, 31 yaşındaki yıldız ismin istemsizce hareket ettiği görüldü.

Çığlık atarak doğruluyor

Görüntülerde Amaral’ın son dokunuşuyla sarsılmaya başlayan Hough, çığlık atarak doğrulduktan sonra masanın üzerine kendini bırakıyor.





'Şeytan çıkarmaya benziyor'

Hough’un seansını ürpertici bulan birçok sosyal medya kullanıcısı ‘şeytan çıkarmaya benziyor’ yorumunda bulundu.

Oyuncu Julianne Hough terapiden önce "Kendimi daha özgür hissediyorum. Gerçeğimi net bir şekilde görebiliyor ve konuşabiliyorum. Zihnim tarafından ele geçirildiğimi hissetmiyorum ve içimde de kendi özgür hissediyorum. Vücudumuz bizim enerji teknemiz, bizim için çok önemli" dedi.

Öte yandan Julianne Hough'un eşi Brooks Laich'le arasının kötü olduğu ve birkaç aydır hiç birlikte zaman geçirmedikleri de söylenilenler arasında.