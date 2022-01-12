ABD'de bir kripto para reklamını sosyal medya hesaplarından yapan birçok ünlü isme dava açıldı.

Aralarında Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr. ve Paul Pierce gibi isimlerin yer aldığı ünlülerin para karşılığında sosyal medya üzerinden spekülasyonda bulunduğunu iddia edildi.

Ünlü isimlerin dolandırıcılık yaptığının öne sürüldüğü davada bu isimlere, kripto paralar ile ilgili hayranlarını yanlış yönlendirdikleri yönünde suçlamalar yöneltildi.

Los Angeles federal mahkemesinde görülen davada, "Bu ünlü isimler yatırımcıların, şişirilmiş fiyatlarla satın alım yaparak yatırımlarını kaybetmesine sebep oldu" denildi.

250 milyondan fazla Instagram takipçisi olan Kardashian, eylül ayında İngiltere’nin finansal denetleme kuruluşu tarafından da uyarılmıştı.