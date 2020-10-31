ABD´nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinin Salano ilçesinde bir kişi hem corona virüse hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı. ABD´deki sağlık uzmanları, mevsimsel grip aşısının corona virüse karşı hayati önem taşıdığını ifade etti. Salano İlçesi´nden Dr. Bela T. Matyas, mevsimsel gribin bağışıklık sistemini zayıflattığının altını çizerek, "Bu kış hem COVID-19 hem de mevsimsel grip olasılığıyla, herhangi bir hastalığa yakalanmak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve sizi diğer hastalığa karşı daha savunmasız hale getirebilir" dedi.

Çifte pandemi tehlikesi

Sağlık uzmanları, aynı anda hem corona virüse hem de mevsimsel gribe yakalanma olasılığının bir ‘twindemic´ (çifte pandemi) tehlikesi oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

DHA

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