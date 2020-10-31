Beden Sağlığı ABD'li uzmanlardan 'çifte pandemi' uyarısı

ABD'li uzmanlardan 'çifte pandemi' uyarısı

Beden Sağlığı

ABD'li uzmanlardan 'çifte pandemi' uyarısı

ABD´nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi hem corona virüs (Covid-19) hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı. Sağlık uzmanları, halkı mevsimsel grip aşısı olmaları konusunda uyardı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 00:14 Son Güncelleme:
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ABD´nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinin Salano ilçesinde bir kişi hem corona virüse hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı. ABD´deki sağlık uzmanları, mevsimsel grip aşısının corona virüse karşı hayati önem taşıdığını ifade etti. Salano İlçesi´nden Dr. Bela T. Matyas, mevsimsel gribin bağışıklık sistemini zayıflattığının altını çizerek, "Bu kış hem COVID-19 hem de mevsimsel grip olasılığıyla, herhangi bir hastalığa yakalanmak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve sizi diğer hastalığa karşı daha savunmasız hale getirebilir" dedi.

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Çifte pandemi tehlikesi

Sağlık uzmanları, aynı anda hem corona virüse hem de mevsimsel gribe yakalanma olasılığının bir ‘twindemic´ (çifte pandemi) tehlikesi oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

DHA

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