Amerikan medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, salı gecesi Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürdü. Amerikalı yetkililerden biri, ABD uydularının uçağın kalkışından çok kısa süre önce İran'dan iki füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini iddia ederken, iki ABD'li yetkili ise Washington'un söz konusu uçağın kazayla düşürüldüğüne inandığını ifade etti.

İran, Kanada, Afganistan, İngiltere, Almanya ve Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 167 yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadı.

ABD ile Kanada arasında uçak görüşmesi

Bazı ABD'li yetkililer, Amerikan istihbaratının değerlendirmesinin Kanada ile paylaşıldığını ifade etti.

Sabah ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Esper, Kanadalı mevkidaşı ile Orta Doğu'daki güvenlik durumunu el aldıklarını kaydetti.

Pentagon söz konusu uçağın düşmesi ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bugün (TSİ 22.00) düşen Ukrayna uçağına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Trump da şüpheli yaklaştı

ABD Başkanı Donald Trump da düzenlediği basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine uçağın teknik bir arıza ile düşmüş olabileceğinden şüphe ettiğini ifade etti.

Trump, uçağın İran'ın hatası ile düşmüş olabileceğini öne sürdü.

AA

#olayıngeçmişi

8 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı. İran, uçağın kara kutularının ABD'ye ve ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'e verilmeyeceğini ilan etmiş ve Ukraynalıların soruşturmaya katılabileceğini belirtmişti.

Füze ile vuruldu iddiası

Bazı medya organlarında, uçağın, İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda kullanılan füze nedeniyle düştüğü iddia edilmişti.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanlayarak, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

Terör ve füze saldırısı ihtimali araştırılıyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, İran’da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini söylemişti.

Yolcuların milliyetleri

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu açıklamıştı.

Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu belirtti.

Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.

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