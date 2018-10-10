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ABD/Nauert: Başkan Kaşıkçı konusunu Suudilerle konuşacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'deki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu ziyareti sonrası kaybolmasıyla ilgili, "Konuyu takip ediyoruz. Başkan (Donald Trump) Suudilerle konuşacak. O görüşmenin önüne geçmek istemiyoruz" dedi.

10 Ekim 2018, Çarşamba 08:09
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcü Nauert, gazetecilerin sorusu üzerine bakanlıktan Pazartesi gece yapılan yazılı açıklamaya atıfta bulundu ve Suudi Arabistan'a olayla ilgili soruşturma çağrısını yineledi.

Sözcü Heather Nauert, "ABD'den bu konuda açıklamanın neden geciktiği" yolundaki soruyu da, durumu bir gecikme olarak nitelemeye itiraz etti ve ABD'nin arka planda konuyu takip ettiği mesajını verdi.



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