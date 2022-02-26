Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz dahil, çok geniş bir alan sivil uçuşlara kapatılınca, gökyüzünde sadece casus uçaklar görülmeye başlandı. Amerikan ordusunun 220 milyon dolarlık Global Hawk insansız hava aracı şu an Karadeniz’de tek başına görev yapıyor. Sivil uçaklar, yüksek güvenlik riski nedeniyle Ukrayna hava sahasından yüzlerce kilometre uzaktan geçmeye dikkat ediyor. Herhangi bir uçağın görülmediği Karadeniz’in kuzeyinde, hava sahasında sadece bu uçaklar izleniyor. Flightradar24’de uçakları takip etmek de mümkün.

CASUS UÇAKLAR İŞ BAŞINDA

Forte 11 ve Forte 12 çağrı işaretlerini kullanan casus uçaklar, kimliklerini gizlemeden Karadeniz üzerinde uçuyor ve Ukrayna’nın Karadeniz kesimini, karadan belirli bir mesafeden sürekli gözetliyor. Forte çağrı ismini kullanan bu casus uçaklar, çatışmaların ilk gününde bile Moldova üzerinden de uçarak Ukrayna topraklarında keşif yaptı. Savaşın şiddetini artırmasının ardından Forte 11 çağrı isimli casus uçak Karadeniz’de kesintisiz görev yapıyor. Sicilya’daki Sigonella Deniz Üssü yakınlarında çağrı sinyalini açan casus uçak, Yunanistan hava sahasını da kullanarak Bulgaristan üzerinden Karadeniz’e geçiyor. Uçak Türk hava sahasına girmiyor ve genelde Edirne’nin belirli bir mesafe açığından geçmeye dikkat ediyor.

GECE-GÜNDÜZ FARK ETMİYOR

Global Hawk, gece veya gündüz fark etmeksizin her türlü hava koşullarında, gerçek zamanlı görüntü elde ederek merkeze iletiyor. İnsansız hava araçlarının çalışmaları yanı sıra, Amerikan ordusunun, istihbarat, savaş ve tanker uçakları da yine çağrı sinyalleri açık şekilde Ukrayna çevresinde tur atıyor. Viper çağrı kodu kullanan bir F-16 Romanya hava sahasında sürekli tur atıyor Bu uçağın yakınlarında iki adet tanker LAGR 250 ve 221 çağrı koduyla tanker uçaklar da destek için havada görev yapıyor. İki adet tanker uçağın bulunması, bölgede çok sayıda başka savaş uçağının da işareti.

Redeye6 kodunu kullanan bir başka istihbarat uçağı ise Polonya hava sahası üzerinden gelerek Ukrayna topraklarını gözlüyor.