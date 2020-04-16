Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19’un, "ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde bulunan bir laboratuvardan sızdırıldığı" iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19'un, kaynağı ve yayılma şeklinin bilimin konusu olduğunu savunan Cao, bu meselenin bilim adamları ve sağlık uzmanları tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

Cao, "Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde tanınmış çok sayıdaki bilim adamının "virüsün sözde laboratuvardan sızdırıldığı söylemlerinin" bilime dayanmadığını düşündüğünü aktaran Cao, salgın hastalığının insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirtti.

Sözcü Cao, uluslararası toplumun, Kovid-19 ile makul şekilde mücadele etttiği sürece zafer kazanabileceğini söyledi.







