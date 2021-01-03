ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger'den Corona virüsün kökeni ile ilgili gündem yaratacak açıklamalar geldi. Pottinger, virüsün Çin hükumeti tarafından laboratuvarda üretildiğini ve dünyaya yayıldığını iddia etti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsün kökenini araştırmasını 'faydasız' olarak tanımladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, Kovid-19'un Çin’in Vuhan şehrinde hükumet tarafından işletilen bir laboratuvardan dünyaya yayıldığını iddia etti. Pekin yönetimine karşı getirdiği eleştirilerle bilinen Pottinger, iddiayı İngiliz yetkililerle yaptığı Zoom toplantısında ortaya attı.

İngiliz basınına göre Pottinger toplantıda, "Vuhan’daki laboratuvarın virüsün en muhtemel kaynağı olduğuna dair giderek artan sayıda kanıt var" dedi.

Salgının ilk dönemlerinde virüsün kökeni hakkında ciddi teoriler ortaya atan ABD yetkililerinden biri olan Pottinger, salgının ilk günlerinden beri korona virüsün bir Çin laboratuvarında ortaya çıktığından şüpheleniliyor.

ABD basınında çıkan habere göre Pottinger, nisan ayında ABD istihbarat teşkilatlarına Çin aleyhine kanıtlar aramalarını emretti. Kovid-19 ile ilgili ilk araştırmaları yaptığını söyleyen Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan Eylül 2020’de Kovid-19'un insanlar tarafından laboratuvarda yapıldığını ve Çin hükümetinin tehlikelerini örtbas ettiğini iddia etmişti. Ancak bu iddia başka bilim insanları tarafından doğrulanmadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ocak 2020'de ilk vaka kamuoyuna açıklandığından beri virüsün kaynağını araştırıyor. Pottinger ayrıca İngiliz yetkililerle yaptığı son görüşmede, DSÖ’nün virüsün kökeni ile ilgili araştırma yapmasının ‘faydasız’ olduğunu öne sürdü.











