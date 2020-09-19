Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Bakan Gül, ''E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. “Bu kadar da beklemiyorduk” diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız'' dedi.

İşte Adalet Bakanı Gül’ün programda yaptığı açıklamalardan satır başları:

E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. “Bu kadar da beklemiyorduk” diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021’de yaygınlaşmış olur hedefimiz o.

Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul’da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi.

Halil Sezai açıklaması

Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.

Bir gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. AYM kararı bağlayıcıdır. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.

Cezaevlerinde son durum

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tutuklu ya da hükümlü de olsa Türkiye Cumhuriyetine emanettirler. Her türlü tedbirlerimizi aldık. Tüm hükümlü ve tutuklulara dezenfektan malzemeler ücretsiz verildi. Pandemi güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Adliye ve cezaevlerinde tedbirler kesintisiz ve büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor.

Türkiye’de hukuk sorunun ortadan kalkması nitelikli hukukçular meselesi ile doğrudan ilgili. Geçtiğimiz yıl YÖK’e yazı yazdık başarı puanı 190 bin olanlar hukuk fakültesine giriyordu bu çok fazla. Ve bunun 100 bine indirilmesini talep ettik. Ve bu sene 1600 civarında kontenjan boş kaldı. YÖK’e yeni bir yazı yazdım bu yazıda da 125 binden 100 bine indirilmesi hususunda talebimiz var. İlk 100 bine giren arkadaşlarımızın hukuk fakültesine girmesi hukuk fakültesi mezunu olduktan sonra kaliteyi getirecek. Hukuk fakültesinde nitelikli eğitim verilmek zorunda. YÖK’ün de ben teşekkür ediyorum duyarlılığı var. Önümüzdeki dönemde kalitenin artacağına inanıyorum.

Nafaka tartışması

1 yıl 2 yıl evli kalıp ömür boyu nafaka verme zorunluğunda olunması ayrı bir mağduriyet oluşturmakta. Bunların hepsinin dikkate alınarak ama bir süreye tabi tutulmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Nafakanın da belli bir süreye bağlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Caniliklere vahşilikleri yapanlar en ağır cezayı hake diyorlar. Anayasa ile olması gerekiyor. Meclisin sayısal olarak bir konsensüsün konusu olur ancak. Dolaysı ile meclisin takdirinde. Hepimiz bakacağız göreceğiz bir konsensüs var mı?

Personel alımı

Cezaevindeki personel ihtiyaçlarımızı belirledik. 10 bin personel alacağız.