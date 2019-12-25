Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayet zanlısının Ukrayna'da yakalanmasına ilişkin, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" dedi.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti hakkında alınan idam kararları konusunda, "Türk makamları da yargılamalarını sürdürmektedir. Bu cinayetten faillerin ortaya çıkması ve hesabının sorulması gerekmektedir. Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır. Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir" dedi.

Anayasa Mahkemesi kararı hakkında:

Hukuken bir engel olmadığı yönünde karar vermiştir.

Osman Kavala soruşturması:

Yürüyen soruşturma ile ilgili yorum yapamam.

Hablemitoğlu katil zanlısı:

Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu

Mansur Yavaş ve Sinan Aygün meselesi:

Yürüyen bir soruşturma ya da yargıya intikal eden bir soruşturmada söz söylemem doğru olmaz. Bu konunun muhatapları biz değiliz.



