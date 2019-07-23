Abdullah Gül Üniversitesi’ne akademik personel alınacak!

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ne araştırma görevlisi, Teknoloji Transfer Ofisi’ne de öğretim görevlisi alınacak. İşte öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvuru şartları…

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi alıyor. Başvuru yapacak adaylarda Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Sistem Mühendisliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olma şartı aranıyor.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi’ne de öğretim görevlisi alıyor. Başvuru yapacak adaylarda yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik bölümleri, iktisat, işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden birinden lisans derecesi ile mezun olma ve söz konusu alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranıyor. Adaylarda ayrıca, Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri konusunda ya da ulusal ve uluslararası hibe programları veya projeleri konusunda en az iki yıl deneyim sahibi olması gerekiyor.

Başvurular 6 Ağustos’ta sona erecek.

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