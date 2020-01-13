Aberdeen Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım

Göz kamaştıran tarihi, görkemli kaleleri, kilise ve katedralleri, eski meydanları ve daha pek çok tarihi bölgesiyle tarih tutkunlarının akınına uğruyor. Bununla birlikte kuşkusuz ki modern dünyanın da gerisinde olmamakla birlikte, aksine ticaret ve diplomasi alanında son derece faal olan İskoçya, şehirlerinde her ne kadar Orta Çağ’ı yaşatmaya devam etse de metropolleriyle de göz dolduruyor. Örneğin Aberdeen, ülkenin ticaret ve eğitim alanındaki en önemli merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Ülkenin Kuzey Denizi kıyılarına bakan bu şehri, aynı zamanda İskoçya’nın en önemli liman kenti olma özelliğini taşıyor. Balıkçılık ile birlikte doğalgaz ve petrol tesisleriyle ciddi bir ticaret ağı oluşturan Aberdeen, aynı zamanda ülkenin büyük ve eski üniversitelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Turizm, eğitim ve ticaret gibi bu çok yoğun yolcu trafiği çeken alanlarda popüler olması, Aberdeen Havalimanı’nın her daim ziyaretçi yoğunluğu yaşamasına da zemin hazırlıyor. Havalimanından şehir merkezine gitmek için iki farklı ulaşım yöntemi öne çıkıyor.

Otobüs

Aberdeen Havalimanı’ndan şehir merkezine şehir hatları otobüsleri veya havalimanı servis araçlarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Siz de dilerseniz şehir hatları otobüslerine binebilir ya da 747 veya 727 numaralı servis araçlarını şehir merkezine ulaşım için tercih edebilirsiniz.

Taksi

Aberdeen şehir merkezine ulaşım için Aberdeen Havalimanı’ndan taksiye de binebilirsiniz. Taksiyle 20 dakikada şehir merkezine varabilirsiniz.

Aberdeen Otelleri

Aberdeen İskoçya'nın “Granit Şehir” lakaplı üçüncü büyük şehridir. Edinburgh ya da Glasgow'dan daha az biliniyor olsa da Aberdeen İskoçya'nın farklı yerlerini de görmek isteyenler iyi bir seçenektir. Doğal ve tarihî güzellikleri ile olduğu kadar üniversitesi ve limanı nedeniyle de pek çok ziyaretçisi olan kentte konaklamak için Aberdeen otellerine göz gezdirebilirsiniz. Aberdeen’de konaklamak için en ucuz otellerden şık otellere kadar alternatifler bulabilirsiniz. Aberdeen otelleri genellikle kent merkezinde yer aldığından her yere yürüyerek gidebilirsiniz.

Aberdeen’de ne yenir?

Şık lokantaları, dünya mutfağının en güzel örnekleri ile sokak lezzetlerini bulabileceğiniz Aberdeen’de yemeklerin lezzetine doyamayacaksınız. Şehirde, vegan yemeklerden taze deniz ürünlerine kadar her şeyi bulabileceğiniz çeşitli restoranlar bulabilirsiniz. Viskisi ile ünlü İskoçya’da viskinin yüzyıllık yerel damıtma tesislerinde nasıl elde edildiğini izleyebilirsiniz. Viski damıtma tesislerinde yüzlerce yıllık meşe fıçılarını görebilir arzu ederseniz viski çeşitlerini yerinde deneyebilirsiniz. Burada yiyebileceğiniz bazı yerel yemekler ise şöyle.

Lock a leekie

Tavuk suyu ile yapılan son derece lezzetli bir çorbadır.

Crowdie fritters with Aioli

Taze soğan, bezelye, geleneksel İskoç peyniri ile yapılan hafif, lezzetli bir börektir.

Scotch beef

İskoçların meşhur et yemeğidir.

Cullen skink

Ünlü balık çorbası cullen skink muhakkak denenmesi gereken lezzetlerdendir.

Aberdeen’de gezilecek yerler ve Aberdeen turları

İskoçya'nın kuzeydoğusundaki İskoç yaylaları içinde yer alan Aberdeen, doğusunda bulunan Kuzey Denizi ile bir kıyı ve liman kentidir. Aberdeen geniş alanları ünlü İskoç viskisi damıtma tesisleri, onlarca şatosu, Cairngorms Milli Parkı ve İskoçya’nın en iyi golf sahalarından bazıları ile dikkat çeken bir kenttir.

Aberdeen’de kenti yürüyerek veya toplu taşıma ile dolaşmak mümkün. Kentin önemli merkezlerini yürüyerek gezebilirken, Eski Aberdeen gibi şehir dışındaki yerlere halk otobüsü, taksi veya araba ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Genel olarak, İskoçya'ya seyahat etmek için en uygun zaman mayıs, haziran ve eylül aylarıdır. Aberdeen diğer kentlere göre daha az turist ağırladığından yıl boyu fazla kalabalık olmaz ve her zaman gezmek için ideal bir şehirdir.

Balmoral Şatosu

Bu şato Kraliçe Victoria ve Prens Albert tarafından 1856 yılında yaptırılmıştır ve o zamandan beri İngiliz Kraliyet Ailesi'nin özel Highland ikametgâhı olmuş bir şatodur. Kalenin sadece küçük bir bölümü ziyaretçilere açık olmasına rağmen, geniş bahçeler gezilebilmektedir.

Craigievar Şato

Bu pembe İskoç şatosunun, geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanır ve 1963'e kadar bir ikametgâh olarak kullanılmıştır. Bugün, İskoçya Ulusal Vakfı tarafından kamuya açık olarak yönetilmektedir.

Crathes Şatosu

On altıncı yüzyıldan kalma şato, 1951'e kadar Leys Burnetts'in eviydi. Bugün, ev ve bahçeleri National Trust'a ait. Güzel bahçelerin etrafında dolaşabilirsiniz.

Dunnottar Şatosu

Bu harap Orta Çağ şatosu, sahilde sarp kayaların üzerinde harika bir manzaraya sahiptir. Şato 1400 ile 1600 yılları arasında yapılmış ve İskoç Kraliçesi Mary gibi ünlü kişiler tarafından ziyaret edilmiş.

Aberdeen Denizcilik Müzesi

Aberdeen'ın gelişimi hakkında bilgi edinmek için iyi bir yer olan Aberdeen'in rıhtım alanının yakınında yer alan Aberdeen Denizcilik Müzesi, şehrin denizle olan uzun ilişkisinin hikâyesini anlatıyor. Müze, denizcilik sektörünün başlangıcından Kuzey Denizi petrol endüstrisindeki son gelişmelere kadar her şeyi kapsıyor ve koleksiyondaki eserler, denizcilikle sanatı birleştiriyor. Eğer şehrin denizcilik geçmişini yakından incelemek isterseniz burası mutlaka gezmeniz gereken müzelerden biri.

Marischal Koleji

Dünyanın en büyük ikinci granit binası olan Marischal Koleji, 1837'de inşa edilmiş ve bugün Aberdeen Kent Konseyi'nin merkezi olarak hizmet veriyor. Ön cephesi granit kaplı bu tarihî bina stillerin ilginç bir karışımı ve oldukça görkemli.

Provost Skene'nin Evi

Provost Skene’nin Evi, Aberdeen Denizcilik Müzesi'nin yakınında yer alan bir diğer mekân. Aberdeen'deki insanların 17, 18. ve 19. yüzyıllarda nasıl yaşayacağını gösteren bir dizi mobilyalı odadn oluşan evin en eski kısmı 1545'e kadar uzanıyor. Tudor evi bir zamanlar 17. yüzyıla ait Lord Provost George Skene'nin ikametgâhıydı. Burayı ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz.

Tolbooth Müzesi

Tolbooth Müzesi Aberdeen’in eski ve en ilginç binalarından biri. Müze, özellikle yüzyıllar boyunca uygulanmış olan suç ve ceza temasına odaklanmış olduğundan küçük çocuklar için pek uygun değil. Çünkü tarihi binada yer alan müze, şehrin tarihinin yanı sıra Orta Çağ ceza ve şehir yasaları hakkında ilginç bir atmosfer sunuyor. Müzede, cadıların heyecan verici hikayeleri, çocukların kaçırılması ve satılması, Culloden Savaşı'ndan sonra sorguya çekilen Jacobit tutsakları anlatılıyor. Binada hapishane hücreleri, işkence cihazları, balmumu heykeller ve 17. yüzyıl giyotin bıçağı gibi birçok eşya da bulunuyor.

Castlegate Meydanı

Tolbooth Müzesi'nin yakınında, bir zamanlar Aberdeen Şatosu’nun bulunduğu Castlegate Meydanı yer almaktadır. Şato hem İngiliz hem de İskoç birlikleri tarafından kullanılmıştır.

Union Teras Bahçeleri

Union Terrace Bahçeleri, Majesty’s Theatre’a yakın mesafede yer alır. Parkın geçmişi, Viktorya Dönemi’ne kadar uzanır. Parkta çeşitli ağaç, çiçek ve çimenlik alanların yanı sıra ve oturulacak yerler bulunuyor. Bahçenin etrafında bir dizi heykel görebilirsiniz. Bunlar arasında en çok ilgi çeken heykeller, Robert Burns'ün heykeli ve Majesty’s Theatre’ın karşısındaki Prens Albert ve William Wallace heykelleridir. Aberdeen uçak bileti alarak tüm bu eşsiz bahçelerini gezmeye hemen başlayabilirsiniz.

Peacock Görsel Sanatlar Merkezi

Castle Street'te bulunan çağdaş sanat merkezi, galeri, stüdyo, matbaa ve dijital stüdyodan oluşuyor. Merkez, çeşitli formlarda farklı sanat eserlerinin sergilendiği bir alan.

Aberdeen Bilim Merkezi

Aberdeen Bilim Merkezi, interaktif bilim temalı bir merkezidir. Burada fırtınadan yerçekimine, müziğe, böceklere kadar her şeyi görebilir ve inceleyebilirsiniz. Özellikle çocuklarla vakit geçirmek için ideal bir merkezdir. Müze oldukça küçük olduğundan fazla zamanınız yoksa bile ziyaret edilebilir.

Aberdeen Plajı

Aberdeen, İngiltere'de kumlu bir plaja sahip olan birkaç büyük şehirden biri. Şehrin doğusunda geniş altın sarısı kumu ile uzun ve güzel bir plaj bulunuyor. Queens Links olarak bilinen plajın yanında çimenli bir alan da bulunduğundan havanın güzel olduğu zamanlarda bu bölge oldukça ilgi görüyor.

Zooloji Müzesi

Müze Aberdeen Üniversitesi’nin bir parçasıdır ve Biyolojik Bilimler Fakültesi binasında bulunur. Müzede dev balinalara kadar pek çok canlının modellerini görebilirsiniz

Kral Müzesi

Kral Müzesi üniversitenin müzeleri içinde yer alan küçük bir müzedir. Burada yerel kültür, üniversite, İskoçya halkı ile ilgili tarihî bilgiler alabilirsiniz. Geçmişte bölgede yaşamış İskoç halkının yaşam şeklinin en iyi anlatıldığı yerlerden biridir.

St. Machar Katedrali

St. Machar'ın 580 yılında dini ibadet için burayı kurduğu söylense de yapının tarihi 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu yapı Aberdeen'de hâlâ kullanılan en eski binadır. Kilise granitten yapılmış büyük ikiz kuleleri ile dikkat çekmektedir. Ünlü halk kahramanı William Wallace'ın cenazesinin dörtte birinin buradaki mezarında olduğu söylenir.



