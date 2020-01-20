Abu Dabi nerede? Abu Dabi ülke mi?

Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en renkli ve canlı kentidir. Bu popüler şehirde gerek iş seyahati gerek turistik amaçlı konaklamalar için çok sayıda otel bulunur. Abu Dabi’de 5 yıldızlı otel, apart otel, pansiyon, butik otel gibi pek çok konaklama seçeneği bulabilirsiniz.

Abu Dabi’de ne yenir?

Arap mutfak kültürünün yansıması olan Abu Dabi mutfağı genellikle pirinçli ve etli yemekler, baklagillerin ve bol miktarda baharatın kullanıldığı bir yemek çeşitliliğine sahiptir. Ancak büyük bir kent olan Abu Dabi’de turistlerin de damak zevkine hitap eden çok çeşitli yemekler bulmak mümkündür. Oteller, restoranlar Çin, İtalyan, Fransız, Arap mutfağından fast food’a kadar pek çok seçenek sunar.

Şavurma

Tavuk, keçi veya koyun etinin lavaşa sarılması ile yapılan yemektir.

Ghuzi

Baharatlı ve bademli pirinç pilavı üzerine fırında pişirilmiş kuzu eti konularak servis edilen bir yemektir.

Tabbouleh

Bir çeşit bulgur salatası olan etsiz bir yemektir.

Al Harees

Bulgur ve tavuk eti ile hazırlanan geleneksel bir Arap yemeğidir.

Hurma

Özellikle tatlılarda sıkça kullanılan bir meyve olan hurma burada yetişen nadir meyvelerden bir tanesidir. Kuruyemiş dolgulu, çikolata kaplı gibi birçok çeşidi vardır.

Muhallebi

Süt, pirinç unu ve şeker ile yapılan hafif bir tatlıdır.

Abu Dabi’de gezilecek yerler

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en ünlü kentlerinden biri olan Abu Dabi, gezilecek onlarca turistik yeri, kültürü ve doğası ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu popüler kenti Dubai ile birlikte ülkede en çok ziyaretçi çeken emirlik. Abu Dabi, son 50 yılda küçük bir balıkçı köyünden ışıltılı, lüks bir kente dönüşmüştür. Alışveriş tutkunları içinde tam bir cennet olan Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Körfez ülkelerinin kültürel mirasını görmek isteyenler için Abu Dabi bölgede gezmekten keyif alacağınız bir şehir. Işıl ışıl parlayan bu güzel kenti gezmeye şehir merkezinden başlayabilirsiniz.

Şeyh Zayed Ulu Camisi

Eşsiz bahçeler arasından görkemli bir şekilde yükselen Şeyh Zayed Ulu Camisi, ziyaretçilerine etkileyici bir karşılama sunar. Şeyh Zayed tarafından tasarlanan 50.000 kişilik cami bölgedeki gayrimüslimlere açık birkaç kutsal alandan birisidir. Minarelerinin yüksekliği 107 metreyi bulan bu görkemli caminin yapımında 90.000 tondan fazla saf beyaz Yunan ve Makedon mermeri kullanılmıştır. Üzerinde 80’den fazla mermer kubbe yer alan Şeyh Zayed Ulu Camisi, modern İslam mimarisi ve tasarımının önemli bir eseridir.

Emirates Sarayı

Emirates Sarayı 114 kubbeli ve 1.3 kilometrelik özel plajıyla yatay bir yapıdır. Burası 1002 kristal avizeyle, 392 lüks oddan oluşan, Körfez’deki en büyük oteldir. Şehrin kültür merkezi otelin ilk iki katında hizmet verdiği için Emirates Sarayı’nı gezerken check-in yapmak zorunda değilsiniz.

Qasr Al Hosn Kalesi

Qasr Al Hosn, Abu Dabi’deki en eski taş yapısıdır. Bu farklı kale, 1760 yılında değerli tatlı su kuyusunu koruyan bir gözetleme kulesi olarak inşa edilmiş ve sonradan genişlemiştir.

Ferrari Dünyası

Abu Dabi Ferrari dünyası gezinizde araba sergileri veya canlı gösterilerini izleyebilir, dünyanın en hızlı lunapark treni olan Formula Rossa’nın hızını test edebilirsiniz. Tamamen kapalı roller coaster’a binerek, unutulmaz heyecanlı dakikalar yaşayabilirsiniz.

Al Maryah Adası

Şehir merkezinin kuzeydoğusunda yer alan Al Maryah Adası, Abu Dabi’nin popüler ve modern bir merkezidir. Aynı zamanda burada yer alan Sowwah Meydanı yeni Abu Dabi borsasına da ev sahipliği yapıyor.

Umm Al Emarat Parkı

Mükemmel tasarımı botanik bahçeleri, farklı hayvan çeşitleri ve açık hava performans sanatları alanları ile park dikkatleri üzerine topluyor. Umm Al Emarat Parkı’nda keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Al Jahili Kalesi

1890’da Abu Dabi’nin hükümdarı olan Şeyh Zayed bin Khalifa tarafından inşa edilen Al Jahili Kalesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük ve en eski kalelerinden. Bir zamanlar şeyhin yazlık eviyken, 1950’lerin başlarında İngiliz kuvvetlerini ağırlayan konut, aynı yıllarda restore edilmiş.

Uluslararası mimari tasarım ödülleri bulunan yapı, günümüzde turistlerin en çok ilgisini çeken yerler arasında. Birleşik Arap Emirlikleri tarihini ve yerel yaşamını merak ediyorsanız, Al Jahili Kalesi bu konuda size eşsiz bir kaynak sunuyor. Burayı gezerken sadece bölgenin geçmişini tanımakla kalmayacak, aynı zamanda vahada hayatın ve Bedouin yaşam tarzını da tanıyacaksınız.

Corniche Tropik Cenneti

Abu Dabi Plajı’nın yanında yer alan Corniche, kentte ziyaret edilebilecek en güzel yer. Turkuaz deniz, beyaz kumdan oluşan tropik sahil Corniche’i popüler yapan özelliklerinden bazıları. Bulvarlarında yer alan restoranlarda yemek yiyebilir, güneşlenme alanları denizin keyfini sürebilirsiniz.



