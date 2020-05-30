Aç kalan ayılar teleferiğe indi

Corona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşların Uludağ'a çıkması yasaklanmasıyla çöplerden yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Corona virüs ile mücadele kapsamında Millî Park gişelerinden itibaren oteller bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken, aç kalan ayılar yiyecek bulmak için teleferikte yiyecek aradı. Bu anlar ise görevlinin cep telefonuna yansıdı. Yiyecek bulamayan ayılar daha sonra bölgeden ayrıldı.

İHA