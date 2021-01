Acentelere ‘Findeks’ dopingi

Yaptıkları Findeks satışlarından, yüzde 25 komisyon alan ve belli bir cironun üzerinde satış yaptıkları takdirde ‘hediye çeki’ de kazanma imkânına sahip olan acenteler arasında 50-70 bin liralık Findeks ürünü satışına imza atan bile var. Findeks’i anlayıp müşterisine iyi anlatan acentelerin iyi paralar kazandığını belirten TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi, “Bu sene itibariyle acentelerin Findeks ürünlerini daha çok satar hale geldiklerini göreceğiz” dedi.

Daha çok acente satacak

SigortaMedya’nın YouTube kanalı Sigorta Ekranı’na konuk olan, Findeks İç Anadolu Bölge Müdürü Dolunay Filiz Ercan, TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi ile BASİAD Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Sigortacılık Hizmetleri Komite Başkanı Ali Yücel, Findeks ürünlerinin acentelere yararlarını konuştu. Findeks ürünlerinin şu anda aktif olarak 160 acentenin satışını yaptığını belirten Büyükçelebi, acentelerin bu işten çok ciddi para kazandıklarını söyledi. Acentelerin Findeks ürünlerini satmaya başladıklarından beri 50 bin-70 bin liralık satış gerçekleştirenler olduğunu belirten Büyükçelebi, şunları söyledi: “70 bin liralık satışın meslektaşlarımıza getirisi 23 bin lira oluyor. Yine 50 bin liralık satışın karşılığında 16 bin lira kazanıyorlar. Bu ek gelirin katkısı çok önemli. Satış için sözleşme yapmak isteyen başka acente arkadaşlarımız da var. Artık bu sene itibariyle acentelerin Findeks ürünlerini daha çoksatar hale geldiklerini göreceğiz.”

Sigorta dışında ilk ürün

Findeks’in, sigorta ürünleri haricinde acente kapısından içeri giren ilk ürün olduğunu belirten Findeks İç Anadolu Bölge Müdürü Dolunay Filiz Ercan, “Findeks, bugün reel sektörün çok iyi bildiği ve kuvvetle muhtemel, Türkiye’de bütün acentelerimizin yüzde 90 müşterisinin sahip olduğu bir ürün. Bu ürüne sahip olduktan sonra bundan çıkmak çok mümkün değil. Çünkü bazı riskler var ve o riskler devam ediyor. Yangın, trafik, kasko, DASK, sağlık veya başka bir sigorta ürünü satan acenteler; müşterilerine rahatlıkla Findeks ürünlerini de satabilir” dedi.

Findeks ürünlerini satmalarının acenteler için çok kazançlı olduğunu vurgulayan Ercan, şu bilgileri verdi: “Acentelerimiz her satışta yüzde 25 komisyon kazanıyor. Bugün 44 bin liralık bir ürünümüz var. Bu üründen, 11 bin 200 lira kazanıyorlar. Her 20 bin liralık satışa da 2 bin liralık hediye çeki veriyoruz. Bu da yüzde 37’lik bir rakama tekabül ediyor. Böyle başka bir sigorta ürünü olduğunu tahmin etmiyorum. Komisyon olarak şu an sektörde en yüksek rakam veriyoruz.”