Acer, oyuncu bilgisayarı serisindeki 4 modeli yenilediğini duyurdu

Acer, kısa bir süre önce online olarak gerçekleştirdiği global bir etkinlikle ilgiyle takip edilen oyuncu bilgisayarı serisindeki 4 modeli yeniledi. Aktarılan detaylara göre; Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 ve Nitro 7 modelleri, 10. nesil Intel Core işlemci seçenekleri ve NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER modeline kadar uzanan ekran kartı seçenekleriyle donatıldı. Şirket ayrıca, Predator ve Nitro dizüstü bilgisayarlarında ekran standartlarındaki en gelişmiş teknolojiyi getirdiğini ve görüntülerde yırtılma yaşanmayan bir oyun deneyimi sunduğunu ifade etti. Predator Helios 700 modeliyle ilk kez kullanıcı beğenisine sunulan “PowerGem” termal teknolojinin ise cihaza, üstün soğutma özellikleri eklediği aktarıldı.

Predator Helios 700’de kullanılan “PowerGem” teknolojisinin, bakıra kıyasla ısıyı dikey olarak 3,83 kat daha iyi ilettiği ve bu sayede ısının, daha verimli şekilde dağıtıldığı belirtildi. Ayrıca soğutma teknolojisini destekleyebilmek adına şirket; tüm modellerde 3 adet bakır ısı borusu, Acer “CoolBoost” teknolojisi, buhar bölmesi ve özel olarak üretilen 2 adet 4. nesil “AeroBlade 3D” fan kullandı. Yine Predator Helios 700 modelinin her tuşta ayrı RGB aydınlatmaya sahip klavyesinin “WASD” tuşlarına, “MagTek” mekanik anahtarlar eklendiği aktarıldı. Bununla birlikte Acer, modelde kullanılan yeni yarış tuşu setinin hassas kontrol imkanı sağladığını ve tuşlarda bulunan 1.5 milimetre kavis sayesinde oyuncuların daha hassas hareket edebilmesine olanak verdiğini belirtti. İsteğe bağlı olarak klavyedeki “WASD” tuşlarının çıkarılıp yerine birlikte gelen “MagForce” tuşlarını ve yarış tuşlarını birleştirerek oyuncuların, kendi kişiselleştirilmiş ideal çözümünü bulabileceğine de işaret edildi.

Predator Helios 300, 360 derece çevresel ses etkisiyle daha gerçekçi bir atmosfer vadediyor

Predator Helios 300 ile ilgili aktarılan detaylara göre ise genel performansı ileri taşıyan “DTS: X Ultra Audio” özelliği, 360 derece çevresel ses etkisiyle multimedya içeriklerde daha gerçekçi bir atmosfer meydana getiriyor. Kulaklık kullanırken sesleri uzaklığına göre yansıttığı ifade edilen özellik, farklı oyun türlerine (strateji, RPG veya FPS) göre hazırlanan özel ses modları içeriyor.

Diğer yandan şirketin modelde kullandığı özel tasarım soğutma teknolojisi, cihazın uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Predator Helios 300, gürültüyü azaltan ve hava akışını artıran 1 adet yeni tasarım 4. nesil “AeroBlade 3D” fan ile birlikte toplam 2 adet fan içeriyor. Acer “CoolBoost” teknolojisiyle de desteklenen fanlar, manuel olarak ayarlanarak kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışını kolaylaştırıyor.

Predator Triton 300 ve Nitro 7, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekti

Yenilenen Predator Triton 300 ve Nitro 7 modelleri, 10. nesil Intel Core H serisi işlemci bulunduruyor. 15.6 inç boyutundaki Predator Triton 300 ekranı; 240 Hz yenileme süresi, 3 milisaniye tepki süresi ve 300 nit parlaklık sunarak hem oyun hem de içerik üretimine olanak sağlıyor. Cihazın geliştirilen termal tasarımında da 3 adet ısı borusu bulunuyor. Termal tasarımda ayrıca; çift fanlı soğutma sistemi, “CoolBoost” teknolojisi ve hava giriş-çıkış delikleri yer alıyor. Model aynı zamanda, 19.9 milimetrelik inceliği ve 2.1 kilogram ağırlığındaki kolay taşınabilir metal kasasıyla da dikkat çekiyor.

Nitro 7 ise benzer şekilde, 19.9 milimetre inceliğinde ve 2.5 kilogramlık ağırlığındaki kasasıyla taşınabilirliğe önem veren oyun tutkunları için farklı bir seçenek sunuyor. “Killer Ethernet E2600” ve “Intel Wi-Fi 6” bağlantı seçenekleri de bulunan cihazın, oyun yükleme ve tepki sürelerinin oldukça hızlandığı ifade ediliyor. Modelin termal tasarımı; çift fan, dört adet hava çıkışı ve Acer “CoolBoost” teknolojisinden oluşuyor. “NitroSense” özelliği, otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10, işlemci ve ekran kartı soğutmasını ise yüzde 9 artırıyor. Şirket, tüm bu özelliklerin 144 Hz yenileme hızına ve 3 milisaniye tepki süresine sahip 15.6 inç boyutundaki ekran teknolojisi ile buluşunca bulanık olmayan, net ve akıcı görüntülere ideal bir zemin hazırladığını belirtiyor.

Acer oyuncu bilgisayarı serisindeki yenilenen modeller ne kadar olacak?

Acer, etkinlikte oyuncu bilgisayarı serisindeki yenilenen modellerin ne kadar olacağıyla ilgili de bölge bazlı detaylar paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre; Eylül ayında tüm Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde satışa sunulacak olan Predator Helios 700, 2 bin 699 eurodan başlayan bir fiyat etiketine sahip olacak. Diğer 3 model ise söz konusu bölgede, Temmuz ayından itibaren raflardaki yerini alacak. Predator Helios 300, 1.299 euro; Predator Triton 300, 1.399 euro ve Nitro 7 ise 1.299 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.