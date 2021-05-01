Acı haber: 1 askerimiz şehit
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 23:55 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlı