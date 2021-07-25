Acı haberlerin ardından PKK’ya ağır darbe! 7 terörist öldürüldü…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Suriye'de hain terör örgütünün zırhlı araca düzenlediği bombalı saldırıda Piyade Komando Astsubay Fatih Güney ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit düştü.