Acı haberlerin ardından PKK’ya ağır darbe! 7 terörist öldürüldü…
Fırat Kalkanı bölgesinden terör örgütünün hain saldırısı sonrası başlatılan operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
25 Temmuz 2021, Pazar 11:46 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Suriye'de hain terör örgütünün zırhlı araca düzenlediği bombalı saldırıda Piyade Komando Astsubay Fatih Güney ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit düştü.