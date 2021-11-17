Açık cezaevi izinleri Eylül ayında CTE’den yapılan açıklama ile iki ay daha uzatıldı ve izinlerin son tarihi 30 Kasım olarak belirtildi. İzinlerin sona ermesine kısa süre kala, pandemi sürecinin etkilerini göstermeye devam etmesi nedeniyle, pek çok kişi açık cezaevi izinlerinin uzayıp uzamayacağına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı Kasım 2021? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte, açık cezaevi izinlerinde son durum…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021 tarihinde son buluyor. Mahkûm ve mahkûm yakınlarının izinlerin uzamasına yönelik beklentileri devam ederken, konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün konuyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptığı ve açık cezaevi izinlerinin uzatılmaması kararının alındığı konuşuluyor.

MAHKUMLAR NİSAN 2020’DEN BU YANA İZİNDELER

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs Türkiye’de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştü. Hastalığın yayılmaya başlamasının ardından açık cezaevlerindeki mahkumlar 15 Nisan 2020 tarihinde izinle evlerine gönderildi. Pandeminin etkisinin devam etmesi nedeniyle de bu tarihten itibaren açık cezaevi izinleri 9 defa uzatıldı. İzinler son olarak Eylül ayında iki ay süreyle uzatılmıştı.

Açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmazsa, ceza süresi henüz dolmayan mahkumlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezalarının geri kalanını çekmesi için tebligat gönderilecek.

Dönmeyen mahkumlar firari sayılırken, haklarında da yakalama kararı çıkarılacak.