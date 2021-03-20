Açık havada peri masalı gibi bir düğüne ne dersiniz?

BOĞAZ MANZARALI BEŞ YILDIZLI DÜĞÜN OTELLERİ

Çırağan Sarayı-Beşiktaş

Masallardaki gibi bir düğün hayal ediyor, her şey kusursuz olsun istiyorsanız, tarihi dokusu, muhteşem manzarası, enfes yemekleri ve kusursuz servisiyle Çırağan Sarayı tam size göre.

Four Seasons Hotel Bosphorus-Beşiktaş

Eşsiz Boğaz manzarasına sahip beş yıldızlı bir otelde evlenmek isteyenler için en doğru adres. Sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlü simalarının hafızalardan silinmeyen düğünlerinin çoğu bu mekanda yapıldı.

Swissotel The Bosphorus-Beşiktaş

Lüks ve ayrıcalıklı kır düğünü yapmak isteyenler, Dolmabahçe Sarayı’nın sırtında yer alan bu oteli tercih edebilir.

Bebek Hotel by the Stay-Bebek

Geçmişten günümüze unutulmaz anılara ev sahipliği yapan Boğaz’ın simgesi Bebek Otel, geçen yıl yenilendi. Giriş katında ve terasında açık alanlara sahip mekan, butik düğünler için en doğru adres.

Conrad İstanbul Bosphorus-Beşiktaş

En mutlu günlerine, Avrupa’yı, Asya’yı, Boğaz’ı ve Tarihi Yarımada’yı kuş bakışı gören muhteşem bir manzara eşliğinde adım atmak isteyen çiftler otelin 15’inci katında yer alan panoramik terasını tercih edebilir.

Bosphorus Palace Hotel-Üsküdar

Boğaziçi’nin o muhteşem güzelliğini, Beylerbeyi kıyısındaki göz kamaştıran yapısıyla tamamlayan bu romantik otelde güzel bir gelecek için “Evet” demek size çok iyi gelecek.

Radisson Blu Bosphorus Hotel-Ortaköy

Düğün organizasyonunuz için kusursuz bir mekan arıyorsanız, burası tam size göre. Asya Kıtası, Boğaz Köprüsü ve Kız Kulesi’nin harikulade manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

CVK Park Bosphorus-Gümüşsuyu

Boğaz Köprüsü, Tarihi Yarımada, Kız Kulesi ve Prens Adaları manzaralı otelde yüzyılı aşkın süre öncesinde yapılan unutulmaz düğünler bugün de devam ediyor. Geniş terasının tavanının, açılır kapanır sisteme sahip olması, kötü hava şartları için büyük avantaj sağlıyor.

İstanbul Hilton-Elmadağ

Türkiye’nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli olan Hilton İstanbul Bosphorus’un havuz başında kendi masalınızın kahramanı olabilirsiniz.

YALI, KASIR VE KÖŞK DÜĞÜNLERİ

Sait Halim Paşa Yalısı-Yeniköy

Boğaz'ın en güzel yalılarından Sait Halim Paşa Yalısı, en az 80 kişilik düğünleri kabul ediyor. Beş yıldızlı otel kıvamındaki balayı süiti ve ertesi sabah kahvaltı, işletmenin yeni çiftlere hediyesi.

Adile Sultan Sarayı-Kandilli

Panoramik Boğaz manzarasına sahip mekan, misafirlerini Borsa Restoran’ın özel hazırladığı ‘Saray Mutfağı’ yemekleri damaklarınıza ziyafet çekiyor.

Fuat Paşa Yalısı-Büyükdere

Keçecizade Fuat Paşa Yalısı, Boğaziçi'nin en güzel tarihi yalılarından biri. Yalının 150 kişi kapasiteli bahçesi, ihtişamlı düğünlere ev sahipliği yapıyor.

Splendid Palace Hotel-Büyükada

Atatürk’ün sık sık gittiği, o meşhur vals yaparken çekilen fotoğraflarının adresi olan otel, ilkbahar ve yaz düğünleri için en ideal adreslerden biri.

Elio Sedef -Sedef Adası

Yeşilin ve mavinin kucaklaştığı ada, muhteşem manzaralar sunan harika bir düğün mekanı. Adanın kendine ait iskelesinde sürekli bekletilen sürat teknesi, sizin İstanbul ile bağlantınızı sağlıyor. Davetlilerin diğer ulaşım aracıysa Kartal’dan ve Büyükada’dan kalkan tekneler.

The Marmara Esma Sultan Yalısı-Ortaköy

Osmanlı Hanedanı’nın görkemli yaşamının izlerini taşıyan yalı, sizleri geçmişle bugün arasında rüya gibi bir yolculuğa çıkarıyor. Boğaziçi Köprüsü ve Boğaz’a nazır yemyeşil bahçesi ve denizden ulaşıma imkan tanıyan iskelesiyle müthiş bir mekan.

Gül Sultan Yalısı-Beylerbeyi

Gül Sultan Yalısı, eşsiz manzarasıyla sizlere unutamayacağınız bir organizasyon vadediyor. İki köprünün tam ortasında yer alan ve denize sıfır konumdaki yalının bahçesi ve terası rüya gibi.

Hünkar Suyu Kasrı-Sarıyer

Mekan, manzarası ve tarihi dokusuyla misafirlerine peri masallarındaki gibi muhteşem bir ambiyans sunuyor. Her mevsim düğün yapma imkanı sağlayan iki alana sahip kasrın çevresi ormanla çevrili.

Hidiv Kasrı-Beykoz

Bünyesinde İstanbul’un en büyük gül bahçelerinden birini barındıran ve tarihi dokusunu eşsiz Boğaz manzarasıyla taçlandıran kasır, düğününüzü farklı ve ayrıcalıklı kılmak için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır.

Küçüksu Kasrı-Beykoz

Dönem padişahlarının has bahçelerinden biri olan Küçüksu Kasrı, sizi zamanda yolculuğa çıkarmaya hazır. Boğaz’a nazır görkemli mekanın yemekleri uzman şefler tarafından hazırlanıyor.

RÜYALAR ALEMİNDEN ALTERNATİF SEÇENEKLER

Kemer Country Club-Göktürk

Rüya gibi bir düğünle evlenmeye hazırlanıyorsanız, doğayla iç içe, yeşillikle bütünleşen Kemer Country Club hayallerinizi gerçek kılabilecek en doğru adres.

Çubuklu 29-Çubuklu

Beykoz Korusu ile Boğaz arasındaki Çubuklu 29, yaz düğünlerinin en çok tercih edilen mekanlarından biri. Havuzlu ve iki bölümden oluşan, dev botanik bahçenin işletmesini İstanbul yeme-içme sektörünün duayeni Metin Fadıllıoğlu yapıyor.

Fransız Bahçeleri-Tarabya

Jardin de France olarak da bilinen tarihi mekan, Boğaz'a karşı çiçekler ve çeşitli bitki türleriyle bezeli yemyeşil bir bahçe. Şehrin kalbinde kır düğünü yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Casa Lavanda-Şile

Şehirden uzak, Şile yolu üzerinde 18 dönümlük yeşil alan içinde romantik bir butik otel. Nefis peyzajı, yemyeşil bahçesiyle masal gibi bir kır düğünü için burayı tercih edebilirsiniz.

Feriye Palace-Ortaköy

Mekan, Boğaz Köprüsü'nden Kız Kulesi'ne kadar enfes bir manzaraya sahip. Parti havasında evlenmek istiyorsanız Osmanlı’dan günümüze korunmuş bu tarihi mekan tam da aradığınız yer.

Büyük Kulüp-Çiftehavuzlar

Tarihi kulübün havuz başında yapılan düğünleri peri masallarını aratmıyor. Tercihiniz burası olacaksa üye olmalısınız ya da üye referansı vermelisiniz.

Moda Deniz Kulübü-Kadıköy

8 Nisan 1935’te büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilham ve isteği üzerine İsmet İnönü onursal başkanlığında kurulan Moda Deniz Kulübü, Anadolu Yakası'nın en güzel düğün mekanlarından biri. Düğün organizasyonu için üyelik veya üye referansı isteniyor.

Hayal Kahvesi-Çubuklu

Tüm sevdiklerinizin karşısında birbirinize “Evet” derken tüm ihtişamıyla İstanbul Boğazı’nın da size şahitlik etmesini istiyorsanız Hayal Kahvesi’ni tercih edebilirsiniz.

Kız Kulesi

Tarihi milattan öncelere dayanan ve pek çok uygarlığa şahitlik eden bir yapıda dünya evine girmek ister misiniz? Kız Kulesi, açık ve kapalı alanında eşsiz organizasyonlara imza atıyor.

Tarihi Kundura Fabrikası-Beykoz

Osmanlı Padişahı II. Mahmud döneminde, orduya ayakkabı üretmek için yapılan fabrika, günümüzde düğün organizasyonları, film ve dizi çekimleri için en çok rağbet gören adreslerden biri.