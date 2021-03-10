Ceren Hindistan, kızı Arya Rima'nın babası Ümit Aslan'dan 2016 yılında olaylı şekilde ayrılmış, bu ayrılık uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Son günlerdeki açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Ceren Hindistan ile ilgili aramalar hızlandı.

"Hayatımda gördüğüm en mükemmel erkek" dediği sevgilisi ile 4 Şubat'ta Maldivler'e giden Ceren Hindistan "Sevgilim çocuk istiyor. Ben de bebek mıncıklamayı özledim ama şu an düşünmüyorum. Çünkü kızımı tek başıma büyüttüm ve büyük zorlum çektim. İki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam" şeklinde konuşmuştu.

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

Ceren Hindistan, 27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Kars, Sarıkamışlı olan Ceren Hindistan, Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezun oldu. 2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistlerinden oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşti ve aldığı eğitimler ardından dizi filmlerde oynadı.

2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, Fatma Girik, Serdar Gökhan, Murat Ünalmış gibi isimlerin başrollerini paylaştığı "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırdı. Ceren Hindistan, 2013 yılının en çok konuşulan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde" Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi olan Ahsen Hatun karakterine hayat verdi.

2013 yılında sadece 4 bölüm oynatılan ve finalsiz biten "Firuze" adlı dizide başrollerini Ceren Hindistan (Firuze), Haluk Piyes (Demir), Ceyda Ateş (Suzan), Fırat Çelik (Oğuz) ve Engin Şenkan (Cemal) oynuyorlardı.

2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun'un yaptığı "Aşktan Kaçılmaz" adlı dizi filmde Berk Oktay, Pelin Akil, Çağdaş Onur Öztürk ile başrolleri paylaştı. Ceren Hindistan, en büyük çıkışını 2008 yapımı dizisiyle yaptı. Burak Özçivit, Selim Gülgören ve Engin Şenkan gibi isimlerle başrolü paylaşan güzel oyuncu, İsmet karakteriyle adından söz ettirdi. Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Ceren Hindistan’ın Antalyalı işadamı Ümit Aslan'dan Arya Rima Aslan isimli bir kız çocuğu var.