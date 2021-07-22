Açıklamasıyla dünya çapında infial yarattı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (57), kendi uzay şirketinin aracıyla yaptığı 10 dakikalık turistik uzay gezisi için müşterileri ve çalışanlarına teşekkür etti. 5.5 milyar dolara mal olan uçuş için “Bunu siz ödediniz. Minnettarım” dedi. Ancak bu iyi niyetli görünen teşekkür infiale yol açtı. 27 yıllık elektronik ticaret sitesi Amazon’un marka değeri 1.7 trilyon dolar. Serveti 205 milyar dolar olan Bezos da dünyanın en zengin insanı. ABD’li siyasiler başta olmak üzere dünya kamuoyu Bezos’u tepki yağmuruna tuttu.

UZAYDA BİLE ZENGİNLEŞTİ

Demokrat politikacı Alexandria Ocasio- Cortez, “Evet Amazon çalışanları, bu uçuşu düşük ücretleri, sendika yasakları, günde 14 saatlik insanlık dışı çalışma koşulları, pandemide sağlık sigortasından mahrum kalışlarıyla ödedi. Evet, müşteriler de Amazon’un internet ticaretini tekelleştirmesi ve küçük şirketleri yok etmesi yüzünden başka seçenekleri olmadığı için ödedi” diyerek ateş püskürdü.

Bezos sadece pandemi döneminde servetini 70 milyar dolar artırmıştı. Bezos, ülkede zenginlere sağlanan vergi muafiyetini kullanarak servetine servet katıyor. Sadece uzaya gittiği sırada bile serveti 1.5 milyon dolar daha arttı.