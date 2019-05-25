Açıköğretim Lisesi sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…
Açıköğretim Lisesi 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav tarihleri internette merak edilen konular arasında geliyor. AÖL 3. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, Açıköğretim Lisesi sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…
Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 3. Dönem sınavları internette sıklıkla aratılan konular arasında geliyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınav tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim Lisesi sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim Lisesi 3.Dönem sınavları, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri http://aol.meb.gov.tr/ yayınlanacak.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları, 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak.