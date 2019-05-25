Açıköğretim Lisesi sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…

Açıköğretim Lisesi sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri… Açıköğretim Lisesi 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav tarihleri internette merak edilen konular arasında geliyor. AÖL 3. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, Açıköğretim Lisesi sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…