Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri ile ilgili beklenen haber geldi. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖF sınav giriş yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte gözlerin çevrildiği ve merakla araştırılan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav yerlerine ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden az önce bir açıklama yapıldı. Sınav giriş belgeleri saat 16.00'da mobil uygulamada yayımlandı. Saat 17.00'de ise Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinden ilan edildi.

AÖF açıklama yaptı

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile ​giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav için gerekli evraklar

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız.