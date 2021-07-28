Türkiye Acılı annenin yürek burkan sözleri! 'Kına yakıp defnedeceksin'

Acılı annenin yürek burkan sözleri! 'Kına yakıp defnedeceksin'

Türkiye

Acılı annenin yürek burkan sözleri! 'Kına yakıp defnedeceksin'

Antalya'da Metehan Kurtulgel, Gökhan Demirtaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Oğlunun cenazesini almak için geldiği morgda gözyaşı döken anne Ünsel Demirtaş, eşi Hüseyin Demirtaş'a 'Oğlumun eline ve ayaklarına kına yakacaksın, öyle defnedilecek' diye gözyaşı göktü.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 14:33 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Metehan Kurtulget, barda dansçı kızlarla zorla dans etmeye çalışınca, kızlardan birinin arkadaşı olan Gökhan Demirtaş uyarıda bulundu. Demirtaş'ın kendisini uyarmasına sinirlenen Metehan Kurtulget, pasta keseceği gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Demirtaş'ı kolundan ve kalbinden yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan Gökhan Demirtaş, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


METEHAN KURTULGET YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Metehan Kurtulget ise polis ve güvenlik görevlileri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Demirtaş'ın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna götürüldü.

ANNE: KINA YAKIP ÖYLE DEFNEDİLECEK

Otopsinin tamamlanmasının ardından Gökhan Demirtaş'ın yakınları, cenazeyi almak için bugün morga geldi. Cenazenin alınması sırasında gözyaşı döken anne Ünsel Demirtaş, eşi Hüseyin Demirtaş'a "Oğlumun eline ve ayaklarına kına yakacaksın, öyle defnedilecek" dedi. Morgdan alınan Demirtaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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