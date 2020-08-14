Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi: Acılı ezme tarifi
Kebapçılarda sipariş öncesi sofraya gelen acılı ezmeyi ekmekle yemeği seviyorsanız acılı ezme tarifi tam size göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için acılı ezme tarifi arıyor ya da acılı ezme nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Acılı ezme tarifi için "Acılı ezme tarifi, acılı ezme nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
14 Ağustos 2020, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız mezelerden birisi de acılı ezme tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için acılı ezme tarifi arıyor ya da acılı ezme nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Acılı ezme tarifi için "Acılı ezme tarifi, acılı ezme nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Acılı ezme tarifi
Acılı ezme malzemeleri
- 3 domates
- 1 soğan
- 2 yeşil biber
- 3 dal taze nane
- 3 dal maydanoz
- Tuz
- 1 yemek kaşığı isot
- 1 tatlı kaşığı sumak
- Zeytinyağı
- Yarım limon suyu
Öncelikle domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı formunda doğrayın. Soğan ve yeşil biberleri ince ince kıyın. Doğradığınız malzemelerin suyunu süzüp geniş bir kaba alın. Önceden kıydığınız yeşillikleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Zeytinyağı ve limon suyunu bir kasede karıştırdıktan sonra ezmenin üstünde gezdirin.
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