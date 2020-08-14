Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi: Acılı ezme tarifi

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Acılı ezme tarifi

Acılı ezme malzemeleri

3 domates

1 soğan

2 yeşil biber

3 dal taze nane

3 dal maydanoz

Tuz

1 yemek kaşığı isot

1 tatlı kaşığı sumak

Zeytinyağı

Yarım limon suyu

Acılı ezme yapılışı

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı formunda doğrayın. Soğan ve yeşil biberleri ince ince kıyın. Doğradığınız malzemelerin suyunu süzüp geniş bir kaba alın. Önceden kıydığınız yeşillikleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Zeytinyağı ve limon suyunu bir kasede karıştırdıktan sonra ezmenin üstünde gezdirin.



