Açılışa ünlülerden yoğun ilgi

Ebru Akel, Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Emina Jahovic, Emine Kütük Palabıyık, Esra Eron, Ilgın Dalan, Özlem Güsar, İpek Toplusoy, Pınar Tezcan Özçapkın, Ayşegül Tuncer, Bilge Kuru, Carolina Aldrovandi, Dilek Avşar davete katılım gösteren isimler arasındaydı.

Tuvana Büyükçınar'ın markanın ruhuyla örtüşen, açılışa özel tasarladığı eşarplar davete renk katarken, konsepti ile içeriye girildiği anda büyüleyen mağaza büyük beğeni topladı.

Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba; "İstinyePark mağazamızla birlikte Türkiye'deki mağaza sayımızı 21'e yükseltmiş olduk. Geçmiş ve günümüzü harmanlayan markamız, sağlık ve güzellik atölyesi konseptiyle büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.