Acımız büyük: Vatan size minnettar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin dün telefon görüşmesi yaptı. İki lider, yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdı. Görüşmenin 5 veya 6 Mart’ta olabileceği öğrenildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşme sonrası,“İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız” dedi. Heyetlerarası görüşmeler dün Ankara’da Dışişleri’nde devam etti. Rus Heyetine“ rejim, belirlenen sınırlara çekilmeli” denildi. Ankara’nın talebiyle olağanüstü toplanan NATO“ Türkiye’ye destek vermeye devam edeceğiz” mesajı verdi.

Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump ile de görüştü. İki lider, bölgede ilave adımların atılması konusunda mutabık kaldı. BM Genel Sekreteri Guterres, “İdlib’de derhal ateşkes ilan edilmeli” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, rejim saldırısını kınayarak, “Türkiye’nin yanındayız. Esad rejimini, Rusya ve İran destekli güçleri, bu alçak saldırılara son vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. TBMM salı günü kapalı oturumla toplanacak. Oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurul’a saldırı ile ilgili bilgi verecek.

"Esad rejiminin tüm unsurları meşru hedeftir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün Ankara’daki medya temsilcileriyle görüştü ve şu açıklamaları yaptı:

Saldırıdan birinci derecede Esad rejimi sorumludur. Rusya rejimin saldırılarını durdurmalı, engel olmalıydı.

İdlib Türkiye açısından hem milli güvenlik meselesi hem de insani boyutu ile hayati meseledir.

İdlib düşerse milyonlarca mülteci Türkiye’ye, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ülkemize saldırılan bir ortamda rejimin tüm unsurları meşru hedeftir” mesajı verdi.

Yeterli desteği alamayan Türkiye, yeni sığınmacı yükünü kaldıramaz. Bu yük herkes tarafından paylaşılmalı.

Türkiye mültecileri hiçbir zaman silah olarak kullanmadı.

Akın akın Avrupa’ya

Türkiye, önceki gece yarısı aldığı kararla göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçebilmeleri için sınırları açtı. Bu haberin duyulmasının ardından çok sayıda göçmen Edirne’ye ve Ege kıyılarına akın etti. İstanbul’dan taksilere, minibüslere, otobüslere dolan göçmenler Yunanistan sınırına yığıldı. Yunanistan, sınırdaki tampon bölgeyi kapatıp geçişleri engelledi. Göçmenlere biber gazı ve ses bombası ile müdahale etti. Ege kıyılarına ulaşan göçmenler ise botlara binip birkaç saat içinde Yunan adalarına geçti.

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