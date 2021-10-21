Açma nasıl yapılır? Açma tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz açma tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, açma nasıl yapılır? tadına doyamayacağınız açma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

AÇMA TARİFİ

Açma malzemeler

Hamuru için

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam

Çörekotu

AÇMA YAPILIŞI

Hamur malzemeleri ile ele yapışan bir hamur elde edin. 1 saat kabarması için bekledikten sonra bezelere ayırın. Bezelerin her birini çubuk şekline getirip, bir ucunu sabit tutup diğer ucunu döndürerek açma şekli verip uçlarını birleştirin. Tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 180 derecede pişirin. Fırından aldıktan sonra tepsi boyundaki havlu peçeteyi ıslatıp üzerine serin. Peçete kuruduktan sonra servis edin.



