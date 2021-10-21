Yemek Açma nasıl yapılır? Açma tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Açma nasıl yapılır? Açma tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Açma nasıl yapılır? Açma tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır enfes açma tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, açma nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız açma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

21 Ekim 2021, Perşembe 13:41 Son Güncelleme:
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Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz açma tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, açma nasıl yapılır? tadına doyamayacağınız açma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

AÇMA TARİFİ

Açma malzemeler

Hamuru için

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kuru maya
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

Üzeri için

  • Yumurta sarısı
  • Susam
  • Çörekotu

AÇMA YAPILIŞI

Hamur malzemeleri ile ele yapışan bir hamur elde edin. 1 saat kabarması için bekledikten sonra bezelere ayırın. Bezelerin her birini çubuk şekline getirip, bir ucunu sabit tutup diğer ucunu döndürerek açma şekli verip uçlarını birleştirin. Tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 180 derecede pişirin. Fırından aldıktan sonra tepsi boyundaki havlu peçeteyi ıslatıp üzerine serin. Peçete kuruduktan sonra servis edin.

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