09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Açoköğretim ara sınav sonuçları açıkladı

Açoköğretim ara sınav sonuçları açıkladı

Türkiye

Açoköğretim ara sınav sonuçları açıkladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel olarak gerçekleştirdi. 1 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçlarını beklemesi kısa sürdü.

Sınavların tamamlanmasından 1 gün sonra sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.


İlgili Haberler
Üniversite sınavı başvuru tarihi belli oldu (YKS ne zaman yapılacak?)


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Okurlar diyor ki…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Havalimanı'nda alınacak önlemler belli oldu