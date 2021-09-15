Yedikçe yiyeceğiniz ve her lokmasında ayrı lezzet alacağınız acuka tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir tarif. Peki, acuka nasıl yapılır? Acuka tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ACUKA TARİFİ

Acuka malzemeler

5 yemek kaşığı tatlı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

3 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi

5 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

Tuz

ACUKA YAPILIŞI

İlk olarak zeytinyağını tavada ısıtın. Üzerine domates ve biber salçasını ilave edip kavurun. Kavrulan karışımı ocaktan almadan kısa bir süre önce ezilmiş sarımsakları da ekleyerek karıştırın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alıp kaşık yardımıyla ezdikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Dinlenen acukayı kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayın.



