Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Yunan takımına, geçen sene Survivor'a damga vuran Katerina Dalaka'nın katılacağı açıklandı.

Acun Ilıcalı Survivor'ın 12. bölümünde oynanan ödül oyunu sonrasında konuştu. Ilıcalı, Türk takımına da yeni bir yarışmacının katılacağının müjdesini verdi.

"SÜRPRİZ BİR YARIŞMACI GELİYOR"

Acun Ilıcalı, ''Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek'' dedi.

Türk takımına katılacak olan sürpriz ismin kim olduğu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bu haberi de okudular Survivor'da 19 Şubat 2019 eleme heyecanı! Survivor'da elenen isim kim oldu?



