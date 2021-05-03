Magazin Acun Ilıcalı canlı yayın açtı: Yarışmacıların bilmemesi gereken bir şeyi açıklayacağım
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Acun Ilıcalı canlı yayın açtı: Yarışmacıların bilmemesi gereken bir şeyi açıklayacağım

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Acun Ilıcalı canlı yayın açtı: Yarışmacıların bilmemesi gereken bir şeyi açıklayacağım

Survivor 2021'in pazar akşamı yayınlanan bölümün ardından Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı elemeyle ilgili bomba haberi takipçileriyle paylaştı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 00:57 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in heyecan dolu bölümün ardından Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı elemeyle ilgili sürpriz haberi takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı "Yarışmacıların bilmemesi gereken bir şeyi açıklayacağım" diyerek ünlüler takımından elenen yarışmacı kadın olursa takımların değişeceğini belirtti.


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