Survivor 2021'in heyecan dolu bölümün ardından Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı elemeyle ilgili sürpriz haberi takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı "Yarışmacıların bilmemesi gereken bir şeyi açıklayacağım" diyerek ünlüler takımından elenen yarışmacı kadın olursa takımların değişeceğini belirtti.







