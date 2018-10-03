Acun Ilıcalı Fenerbahçe iddialarını doğruladı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 'Buket Aydın ile 40'a konuk oldu.

Ilıcalı, Fenerbahçe TV’nin kendi sorumluluğuna verildiğini söyledi.

'GÖNÜL VERDİĞİM BİR KULÜP'

Acun Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:

"Bana verildi diye bir durum yok. Sorumluluğunu aldım diyelim, doğru. Fenerbahçe TV için sağ olsunlar beni çağırdılar, 'Bu konuda yardımcı olabilir misin?' diye görüş bildirdiler. Ben konu Fenerbahçe olduğu zaman sevdiğim, gönül verdiğim bir kulüp.

Hepimizin tuttuğu kulüpler var. Bir şekilde hepimiz o kulübe faydalı olmaya çalışıyoruz, ürünlerini alıyoruz, maça gidiyoruz. Şimdi benim hacmim daha büyük olduğu için hani bundan daha fazlasını yapabildiğim için açıkçası o yönde de hizmet vermek istiyorum.

Bu tamamen gönlümden gelen, çocukluğumda bana çok mutluluk yaşatmış olan bir kulübe borcum gibi görüyorum. Ve bu yönde de açıkçası teklif geldiği zaman orası ile ilgili ciddi bir değişiklik olması gerektiğini söyledim. Bununla ilgili de projeyi yönetime ilettim. Onlar da etkilendiler.

'FENERBAHÇE TV BAMBAŞKA BİR YERE GELECEK'

Ben açıkçası olayın organizasyonunu yapıp destek de vereceğim. Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe'nin dijital hesapları bambaşka bir yere gelecek. Televizyonculuktaki bildiğimiz, gördüğümüz bütün her şeyi kulübümüz için kullanacağız."