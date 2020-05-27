Magazin Acun Ilıcalı iddiaları ilk kez doğruladı

Acun Ilıcalı iddiaları ilk kez doğruladı

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Acun Ilıcalı iddiaları ilk kez doğruladı

Avrupa'dan kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı, canlı yayında görüşmeleri ve detayları duyurdu.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir futbol kulübü almak istediğini açıklamış ve sonrasında iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Ilıcalı'nın adı birçok kulüple anılmıştı.

Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube canlı yayınında konu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Türkiye'de görüşeceğiz"

Fortuna Sittard iddialarını ilk kez doğrulayan Ilıcalı, "Hollanda'da şu an benimle ilgili çok haber çıkıyor. Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Türkiye'ye gelince görüşeceğiz. Olmaya yakın diyebilirim" dedi.

Ilıcalı sözlerini, "Genç yetenekleri keşfederek Türk ve dünya futboluna kazandırmak istiyorum. Böyle bir hayalim var" ifadeleriyle sürdürdü.


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