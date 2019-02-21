Survivor'ın hem yapımcısı hem de sunucusu olan Acun Ilıcalı, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le parkurda ayakla basket atma düellosuna girdi. İlk atışı Oğulcan Engin yaptı ve basket atmayı başardı. Daha sonra Ilıcalı topun başına geçti ve isabetli bir vuruş gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı ve Oğulcan Engin daha sonra birbirlerini tebrik etti.



